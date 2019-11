Alegătorii cu drept de vot din Republica Moldova sunt convocaţi din nou pentru al doilea tur al alegerilor generale

15:45

Experţii susţin că temperaturile scăzute nu sunt deloc vinovate de acestea şi că „iarna este perioada din an în care avem mai multe infecţii respiratorii care sunt transferate rapid din două motive. Primul este pentru că ne petrecem mai mult timp în spaţii închise, mai apropiaţi unul de celălalt, iar contactul face-to-face este mult mai frecvent”, explică pentru Healthline Dr. William Schaffner, expert în boli infecţioase, relatează CSID. Al doilea motiv are legătură cu umiditatea- „Atunci când transmitem virusurile de la o persoană la alta, de cele mai multe ori suntem la o distanţă de un metru unul faţă de celălalt, ceea ce numim „zona de respiraţie””, explică expertul. „Când ne aflăm în perioadele din an în care umiditatea este scăzută, cum ar fi iarna, aceasta ajută ca virusurile să se evapore, să rămână în aer pentru suficient timp cât o altă persoană să îl inspire”, adaugă specialistul. Cel mai probabil auzi foarte des că poţi răci dacă stai în ploaie sau cu hainele ude pe tine, mit care evident a fost demontat de experţi. „Toţi părinţii obişnuiau să spună asta, pentru a ne ţine în casă în zilele ploioase, iar lunile reci sunt asociate cu aceste aspecte aşadar, probabil mulţi au observat că atunci când au stat uzi au răcit”, explică pentru Healthile Stephen Morse, expert în boli infecţioase. Potrivit Centrului de Control şi Prevenţie a Bolilor, în fiecare an apar trei milioane de cazuri de răceală, iar adulţii răcesc în medie de 2-3 ori pe an. Bineînţeles, copii răcesc mai des. Cum reducem riscurile de gripă şi răceală Una dintre principalele modalităţi prin care putem evita o răceală este să ne spălăm des pe mâini, cu apă şi săpun, cel puţin 20 de secunde. De asemenea, ideal este să evităm să atingem faţa, ochii, nasul sau gura dacă nu avem mâinile spălate. Recomandat este să păstrăm distanţa atunci când o persoană strănută sau tuşeşte, dar şi să dezinfectăm frecvent suprafeţele din casă pe care le atingem cel mai des. Pentru a evita o răceală trebuie totodată să avem şi obiceiuri sănătoase, cum ar fi să avem o alimentaţie echilibrată, să ne hidratăm şi, de ce nu, să fim suficient de activi. În cazul în care ne confruntăm cu gripă sau răceală, cel mai bine stăm izolaţi, acasă, pentru a nu-i îmbolnăvi pe cei din colectivitate.