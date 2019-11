Un tânăr din Texas a făcut infarct din cauza consumului excesiv de băuturi energizante

10:00

Dupa o saptamana grea de lucru, abia astepti weekend-ul ca sa te relaxezi, sa te bucuri de cei dragi. Insa de multe ori stresul acumulat te face sa-ti mai pierzi din idei. Si astfel, intrebari precum Ce facem azi?, Unde mergem azi? pot sa te lase fara raspuns. De aceea iti oferim noi cateva sugestii pentru a petrece acest weekend in compania familie de care sa-ti aduci aminte mult timp de-aici in colo.Festival de film, in weekend, la tine acasaNu va trebuie decat un film bun, pe care, evident, sa-l placa copiii si multe floricele. Vorbiti dinainte ce v-ar placea, supuneti la vot si… vizionarea placuta.Excursie de weekend, la 10 km de casaLuati o harta a orasului si cu un compas faceti un cerc a carui raza sa fie echivalentul a 10 km distanta din punctul in care locuiti. Apoi lasati copilul sa aleaga oricare destinatie din interiorul cercului. Acolo veti porni intr-o excursie. S-ar putea sa descoperiti o zona pe care v-ar placea sa o explorati.