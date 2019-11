Un polițist suedez a descoperit că bunicul său este un hoț român, în timp ce vizita un muzeu

08:10

Decizia unui tribunal din Barcelona de a achita cinci bărbați acuzați de violarea unei fete de 14 ani, sub acuzația de agresiune sexuală, a provocat furie în rândul spaniolilor. Instanța a exclus violul dintre acuzații, deoarece victima se afla „în stare de inconștiență”, iar acuzații nu a folosit violență sau intimidarea pentru a o agresa. Aceasta este o cerință în temeiul legii spaniole pentru acuzația de agresiune sexuală, echivalentul violului, relatează BBC. În schimb, au fost condamnați pentru infracțiunea de abuz sexual și au primit pedepse mult mai mici. Cei cinci au fost condamnați la 10-12 ani de închisoare fiecare. O condamnare pentru agresiune sexuală ar fi condus la pedepse cu închisoarea cuprinse între 15 și 20 de ani. Câteva țări europene și-au schimbat legile în ultimii ani pentru a defini violul ca sex fără consimțământ. Suedia a modificat legea anul trecut, iar Danemarca procedează la fel. Verdictul de la Barcelona vine în ciuda pronunțării într-un caz similar de către Curtea Supremă Spaniolă, care în trecut a modificat o condamnare de la abuz sexual la agresiune sexuală. Primarul Barcelonei, Ada Colau, a denunțat-o ca pe o “sentință scandaloasă” , într-o postare pe Twitter. „Nu sunt judecător și nu știu câți ani de închisoare merită, ceea ce știu eu este că nu este abuz, ci viol!”, a scris aceasta. Otra indignante sentencia de la #JusticiaPatriarcal que no quiere entender que solo SÍ es SÍ. Una niña de 14 años inconsciente fue violada en grupo. No soy juez y no sé cuantos años de prisión merecen, lo que sí sé es que ¡No es abuso, es violación!https://t.co/ojteXw36J9— Ada Colau (@AdaColau) October 31, 2019 Grupurile pentru drepturile femeilor au reacționat în mod similar, cu furie și consternare. Cetățenii furioși au comentat pe social media cazul, folosind hashtag-uri precum #JusticiaPatriarcal (Justiția Patriarhală) și #NoEsAbusoEsViolacion (Nu este abuz, este viol). A 14 year old girl was gang-raped. Once again, all 5 perpetrators have been acquitted of rape because she was unconscious and 'no violence' was used. Appalling. #NoEsAbusoEsViolación BBC News - Spanish anger as five men acquitted of gang-raping teenager https://t.co/fKjIi6fXQV— Hannah Carlisle (@carlisle_hannah) November 1, 2019 Lila Corominas, o purtătoare de cuvânt a Comitetului de grevă feministă din Manresa, a declarat pentru ziarul Nius Diario că acesta a fost „un caz evident de agresiune sexuală”. Procurorii au declarat instanței că bărbații, doi spanioli, doi cubanezi și un argentinian, au violat pe rând fata care se afla sub influența alcoolului și a drogurilor.