Poligonul de la Bulboaca, renovat în cadrul Programului GPOI

Candidatul pentru funcția de primar general al capitalei, Ion Ceban a făcut astăzi bilanțul campaniei electorale pentru turul 2 al alegerilor general locale. • “Iată am ajuns și la final de campanie a turului II. În perioada acestor 2 săptămîni, am reușit să mă întîlnesc cu multă lume bună, să merg în toate sectoarele orașului, dar și suburbii. Am discutat cu oamenii să văd și să aud personal despre problemele și dorințele lor. Am vorbit despre programul cu care vin și sunt gata să administrez e...