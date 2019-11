Apare primul serial marca Jurnal TV

20:30

In Republica Moldova vor fi deschise 37 de sectii de votare pentru scrutinul prezidential din Romania, in ziua de 10 noiembrie. In premiera, cetatenii romani aflati in afara granitelor tarii pot vota timp de trei zile - pe 8, 9 si 10 noiembrie. Participarea la scrutin este un drept al tuturor cetatenilor romani, a declarat astazi la Chisinau ambasadorul Daniel Ionita, indemnandu-i pe toti sa iasa la urne.