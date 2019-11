Gulagul digital: noua lege rusească a „internetului suveran”

09:00

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 1 NOIEMBRIE 2019; de ieri, Mercur este retrograd in Scorpion pana pe 20 noiembrie dar nu e nici pe departe asa de rau pentru ca de azi suntem ajutati de Univers : planeta iubirii Venus se muta din Scorpion in Sagetator, ridicand nivelul relatiilor spre optimism si libertate. Venus in Scorpion a facut ca viata sa nu fie nicicum mai intensa de atat, mai ales in relatii. Totul a fost personal, intim, profund, pentru unii cu satisfactie, pentru altii cu transformari, insa totul a fost intens, prea intens. Este suficient. Planeta dragostei paraseste taramul intunecat al Scorpionului spre tarmuri mai insorite azi, alegand dealurile pline de viata si zburdalnicie ale Sagetatorului.Incepand de acum, aproape toata luna noiembrie, relatiile se vor transforma pentru ca incepe perioada in care dorim libertate si gasim oportunitati noi pe acest domeniu. Cu Venus in Sagetator, nicio relatie nu isi are sens daca nu ofera si urmatoarea piesa din puzzle. Sagetatorul inseamna viziune si viitor si aici totul trebuie sa tinteasca spre ce urmeaza, cu spirit de aventura, cu aerul curios al cautatorului de mai bine. Cautam sensul si semnificatia in tot ce tine de relatiile noastre actuale. Pentru asta, avem nevoie de libertate ca sa avansam in aceasta aventura. Nu suportam sa ne simtim ingraditi dar nici noi sa nu ii limitam pe altii sa fie ce sunt.