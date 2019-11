Savoare la MAXIMUM, 1 Noiembrie

18:10

La Presedintie se contureaza un conflict de interese. Asta lasa de inteles expertii in drept, referindu-se la ideea lui Dodon de a-si crea un consiliu de supraveghere a reformei in justitie. In echipa sunt 13 persoane - fosti procurori, judecatori sau avocati, dar si cativa judecatori si procurori in functie. Acest lucru va face sa predomine factorul subiectiv, considera profesorul universitar Alexandru Arseni.