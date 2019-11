IIF2019: "Insurance in the DIGITAL World Conference" reuneste profesionistii din asigurari pe 21 noiembrie, la Bucuresti

17:30

In prezent este avocat, insa, de-a lungul timpului, a incercat mai multe meserii. A urmat cursurile unui liceu electromecanic si a absolvit Facultatea de Drept, desi cocheta cu cea de Filosofie. Intre timp a descoperit lumea IT-ului, unde a invatat ca totul este nelimitat, domeniu care l-a ajutat atat in asigurari, cat si in avocatura. In sectorul asigurarilor este cunoscut pentru perioada petrecuta in UNIQA Asigurari de Viata sau ALLIANZ, dar si pentru pasiunile sale atipice. Despre toate acestea ne-a povestit Liviu CHIRIC, avocat Chiric & Chiric, in cea mai recenta edite a emisiunii Despre Oameni by xprimm.