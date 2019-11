Cel de-al 2-lea izolator de detenție provizorie din țară, inaugurat la Orhei (FOTO)

15:30

Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Călărași cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de canalizare și salubrizare, Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă” or. Călărași. Notificarea a devenit efectivă la data de 26.09.2019. În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor și punctelor de vedere de la persoanele […] Post-ul Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Călărași apare prima dată în Provincial.