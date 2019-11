(foto, video) 9 motive pentru care angajații aleg să rămână într-o companie

11:30

În perioada 1 - 2 noiembrie Moldova Agroindbank participă la Târgul de Cariere, care are loc în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac”. Oferta MAIB de angajare include în acest sezon funcţii în domeniile de creditare, procesare plăţi, deservire clienţi, IT, marketing etc., astfel că pentru profesioniştii care îşi doresc o carieră de succes oportunităţile de angajare în cea mai mare bancă din Moldova sunt demne de luat în calcul. Articolul Top 5 motive să te angajezi la MAIB. Vino la Târgul de Cariere şi află ofertele la standul băncii apare prima dată în #diez.