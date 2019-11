Un bărbat a fost reținut pentru tentativă de omor în cazul incendiului de la Buiucani

10:50

Potrivit cifrelor oficiale, doar în primele şase luni ale acestui an au fost oferite 464 de mii de credite în valoare totală de peste şapte miliarde de lei, transmite Democracy cu referire la Publika TV.Pentru comparaţie, în 2018, pe parcursul întregului an, au fost acordate cu zece mii de credite mai puţin, adică 454 de mii de împrumuturi. Iar suma totală a acestora a fost mai mică - 6,6 miliarde de lei.Statistica CNPF are la bază datele oferite de peste 170 de companii de microfinanţare din Moldova.