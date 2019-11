Climatul investițional al țării noastre, prin ochii celor care au urmat îndemnul „Grow in Moldova!”

18:10

PE SCURT Compania moldo-germană Sudzucker Moldova a anunțat că activitatea fabricii de zahăr din Fălești va fi sistată până în aprilie 2021. Compania a precizat în același timp că va menține toate capacitățile de producție într-o stare de operabilitate deplină. „Decizia de a sista activitatea fabricii de zahăr din Fălești a companiei moldo-germane Sudzucker Moldova […] The post Fabrica de zahăr de la Fălești se închide pentru 2 ani. De ce și ce va urma? appeared first on Moldova.org.