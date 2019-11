Federația Rusă va oferi 500 de autorizații pentru tranzitarea mărfurilor moldovenești prin Ucraina

08:30

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Burebista, Costache Conache, Cuza-Vodă, Fintina Schinului, Hotin, Hotin str-la, Independenţei, Mihail Frunze, Plaiului, Plaiului str-la, Renaşterii, Serghei Lazo, Sîngera, Suveranitatii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Unirii, s. Dobrogea: str. Alexandru Donici, Chişinăului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Salcîmilor, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Lazo str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici str-la, Cişmelelor, Cişmelelor 1 str-la, Cişmelelor 2 str-la, Cişmelelor str-la., Durleşti, Livezilor, Livezilor 2 str-la, Liviu Damian, Mihail Sadoveanu, Rediul Mic, Rediul Mic str-la, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă 1 str-la, Ştefan Vodă 2 str-la, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 11 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Alexandru Marinescu, Durleşti, Gribov, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu 2 str-la, Tudor Vladimirescu str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(4ore) pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Andrei Doga, Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici: sstr. Alexandru Donici, Boris Glavan, Bulgaru P., Comuna Din Paris , Dimitrie Cantemir, Doina, Emilian Bucov, Ghidighici sat, Gribov, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Ponoarelor , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ţiglău, Valea Cînepii, Victoriei , Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 27 August, Dm. Cantemir, Gh. Asachi, Gh. Coșbuc, str și str-la Precupa parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Pușkin 15, București 9999, 999, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Calea Basarabiei 7, Calea Moșilor 2, 2/1, 19, Ismail 101, 103, 105, 105A, Uzinelor 1, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. București 8-28, 999 , în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Gh. Madan 44/4, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/9, 89/3, Socoleni 11, 13, 15, 17 , în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Gh. Madan 87/7, Socoleni 17/1, 19, 19/1, 19/2, 19/1J, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 9999 , în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(4ore) pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Nicolae Labiș, Grătiești parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electri s. Hulboaca , parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electri 11. Anenii Noi: s. Puhăceni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Mereni: str. Prieteniei,1 Mai, Tineretului, Mereni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Basarabeasca: str. 24 August Jd, Crasnoarmeiscaea JD, Depoului JD, Puteiskaea JD, Serghei Kirov JD, Serghei Lazo JD, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski JD, Verhnii str-la Jd, 28 August parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str. Cerneakovski, Chişinăului, Karl Marx, Maxim Gorki, Melinicinîi str-la, Mihail Frunze, Ogorodnaea, Profsoiuznaea, Sadovaea, Sportivă, Şciors, Trudovaea, Vasilii Ceapaev, Zelionaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bașcalia: str.Boris Glavan, Păcii, Bașcalia, Tineretului, Victoria parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bașcalia: str. Viilor, Ștefan Cel Mare, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Sadaclia: str. Cogîlnic, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Voczalinaea, 31 August parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Carabetovca: str. Chirov, I.Secrieru, Molodejnaea, s.Carabetovca, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 27 August parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Basarabeasca: str. Nicolai Gogol JD, Alexandr Pușkin JD parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Cahul: s. Slobozia Mare: str. Izvoarelor, M. Frunze, Mircea cel Bătrîn parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Iujnoe: str. Capitana Reabchina, Lenin, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Colibași: str. Dm. Cantemir, Liniștită, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 15:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 14. Cantemir: s. Lărguța parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 15. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. 200 Let Comratu, Alexei Şciusev, Barladeana, Boris Glavan str-la, Briulova, Ciachira, Cikalov, Coroleva, D.Caracebana, Dorojnîi str-la, Dumitru Caraciobanu, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Mihail Tuhacevski, N.Krupskaea, Ostrovscogo, Polevaea, Sadovaea, Serghei Esenin, Stepnaea, Taras Şevcenco, Tretiakov, Zapadnaea, Zlatova, Zoia Kosmodemianskaea str-la parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Comrat: str. Benderscaea, Boris Glavan str-la, Cernîşevski, Cikalov, Comsomoliscaea, Cozeriuca, Dobrovolski, Dunaeva, Fedko, Fedko str-la, Galaţan, Iurie Gagarin, Konev str-la, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Nevski, Nicolai Gogol, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, Panfilov str-la, Suvorov, Suvorov str-la, Şciors, Taras Şevcenco, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenco str-la, Tretiakov, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski str-la, Vissarion Belinski str-la, Volkov str-la, Zoia Kosmodemianskaea str-la parțial, în intervalul de timp între 06:00 - 08:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Vulcănești: str. Cahul, Polevaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Zoia Kosmodemianskaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baurci: str. Felix Dzerjinschi, Iubileinaea, Lesnaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Staroseliscaea parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, Mihail Frunze, Serghei Kirov, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Miciurin, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Bogdan S., Chirov, Lenin, Lesnaea, Lesnaea str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Molodejnaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Taras Şevcenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chirsova: str. Lenin, Olimpiiscaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cotovscoe: str. Calinina, Calinina str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Serghei Lazo, Valentina Tereşkova str-la parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 16. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Mira 1 str-la, Mira 2 str-la, Miron Costin, Păcii str-la, Pietre Vechi str-lă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 17. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:02 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dolinnoe parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Măgdăcești: str. Albinuta, Bucureşti, Decebal, Draslicenului, Flutura, Independenţei, Ion Vatamanu, Lucian Blaga, Măgdăceşti, Mihai Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Muşatinilor, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, Nucarilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Trandafirilor, Tudor Arghezi, Vasile Lupu, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dolinnoe: str. Dolinnoe 9034,9032; s. Valea Coliniței: str. Valea Coloniței 456,460 , partial, in intervalul de timp, intre 14:00 – 15:30, pentru conectarea consumatorului nou. s. Cruglic, partial, in intervalul de timp, intre 16:00 – 17:30, pentru conectarea consumatorului nou. 18. Hînceşti: str. Alecu Russo, Alessandro Bernardazzi, Alexandru Marinescu, Codrilor, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina , Gavriil Musicescu, Gradinilor, Gribova, Haiducului, Independenţei , Ion Dumeniuc, Ion Iachir, Iscra, Iurie Gagarin, Împăratul Traian str-la, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriana, Mihai Viteazul, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Mitropolit Varlaam, Nicolai Nekrasov, Petru Rareş, Pionerschii str-la, Piotr Ceaikovski, prof. Ion Dumeniuk, Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt str-l, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Teilor , Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lăpușna: str. Sovetov, 50 let Otebrea, Grigore Cotovschi, Mihail Lermontov, Mehanizatorov, Matrosov, partial, in intervalul de timp, intre 09:30 – 11:30, pentru conectarea consumatorului nou. s. Bălceana, partial, in intervalul de timp, intre 12:00 – 13:10, pentru conectarea consumatorului nou. s. Secăreni, partial, in intervalul de timp, intre 13:40 – 15:00, pentru conectarea consumatorului nou. s. Pășcani, partial, in intervalul de timp, intre 15:40 – 17:10, pentru conectarea consumatorului nou. 19. Ialoveni: s. Puhoi parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ruseștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 20. Leova: s. Sărata Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 21. Nisporeni: s. Heleșteni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Orhei: str. Odaea, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ciocîlteni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Chiperceni, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Step-Soci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Străşeni: str. Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Ştefan Vodă: s. Palanca: str. 31 August 1989, 50 Let Sov.Moldavii, Academicianul Ghidirim, Cetatea Albă, Doina, Florilor, Fraţii Dumitraşco, Livezilor, Livezilor , Mihai Eminescu, Nistreană, Nistreană , Palanca, Păcii, Severnaea, Suvorovo, Ştefan Vodă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Copceac: str. Livezilor, Copceac, Viilor, Vinogradnaea, parțial, în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 25. Taraclia: s. Borceag: str. Lesnaia, Ion Iachir, Ion Creangă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 26. Teleneşti: s. Mihalașa parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.