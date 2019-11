Mai mulți agresori au încercat să răpească un bărbat din fața casei. Cum a scăpat

09:50

Procedura de destituire din funcţie a preşedintelui american Donald Trump a început joi seară la Washington. Camera Reprezentanţilor, dominată de democraţi, a votat o rezoluţie prin care dă undă verde anchetei. Casă Albă a condamnat decizia, iar Donald Trump a denunţat pe Twitter campania pornită împotriva să. Trump este acuzat că a încercat să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a-l investiga pe rivalul său politic, Joe Biden, şi pe fiul acestuia. Rezoluţia duce anchetă într-o nouă etapă prin prezentarea articolelor privind destituirea preşedintelui. Dacă acestea sunt votate de Cameră, procedura se va mută în Senat, care va organiza un proces. Pentru condamnarea lui Trump ar trebui că două treimi dintre senatori să voteze contra lui - o ipoteză puţin probabilă, dat fiind că republicanii controlează jumătate din Camera Superioară. „În timp ce democrații care nu fac nimic pentru cetățenii americani, și continuă cu destituirea, Administrația mea va continua să livreze rezultate reale, după cum s-a văzut în ultimele luni”, a scris Trump pe Twitter. While the Do Nothing Democrats FAIL the American People, and continue the Impeachment Scam, my Administration will continue to deliver REAL RESULTS, as seen over the past month, below! pic.twitter.com/dxjHusgiFX— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019