Primele 50 mii doze de vaccin antigripal vor ajunge în Moldova la 5 noiembrie

19:30

Candidatul PSRM la funcţia de primar al Capitalei Ion Ceban a răspuns la mai multe întrebări provocatoare în cadrul dezbaterilor electorale de la posturile Prime TV şi Publka TV. • "Am răspuns operativ la toate întrebările prezentatorilor și asta pentru că situația și problemele municipiului Chișinău le cunosc nu din auzite. Am promis că voi merge la toate dezbaterile organizate de toate televiziunile, pentru că eu consider că oamenii trebuie să cunoască viziunea mea și a echipei mele. Oponentul...