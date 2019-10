Împreună de o viață

Sunt impreuna si la bine, si la rau. In satul Falestii Noi, raionul Falesti, am gasit doua familii frumoase, de la care am incercat sa aflam care este secretul trainiciei casniciei. Ce ne-au raspuns eroii acestei povesti, aflati in cele ce urmeaza.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal TV