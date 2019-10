Ceban, despre Năstase: Slăbiciunea oponentului nostru față de minciuni a fost vizibilă de la începutul campaniei electorale

18:20

Actriţa Emilia Clarke, vedetă din „Game Of Thrones/ Urzeala Tronurilor”, a dezvăluit al cui era paharul care părea să poarte sigla unui celebru lanţ de cafenele, uitat în cadru într-unul dintre cele mai controversate momente ale ultimului sezon al serialului, arată Sky News, citat de MEDIAFAX.Emilia Clarke, interpreta rolului Daenerys Targaryen, personajul supranumit şi Mama Dragonilor, a vorbit într-un talk-show găzduit de Jimmy Fallon despre gafa remarcată de mulţi fani ai serialului.În episodul „The Last of the Starks”, penultimul din seria „Game of Thrones”, personajele sărbătoreau eroismul Aryei Stark din timpul luptei de la Winterfell când, în planul secund a apărut Daenerys Targaryen cu un pahar de carton în față.