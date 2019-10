O familie cu 11 copii, chemată în instanță: Autoritățile locale cer înapoi banii oferiți pentru tratarea unuia dintre copii

16:00

Dacă m-ați fi întrebat acum câteva luni care va fi următoarea mea mașină, cel mai probabil vă spuneam o altă marcă decât Land Rover. Nu că aș avea ceva cu britanicii, doar că mă tenta un alt model. Așa s-a făcut că până la urmă am ales noul Land Rover Discovery Sport, o mașină pe care nu am condus-o până când am făcut tranzacția cu Land Rover Moldova, deşi am văzut-o chiar cu câteva zile înainte de asta la Salonul Auto de la Frankfurt.