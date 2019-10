foto | Caz misterios în Cantemir. Osemintele a patru oameni au fost descoperite într-o carieră

17:10

Luptătorul moldovean Maxim Saculțan a cucerit pentru al doilea an consecutiv medalia de bronz la Campionatul Mondial Under 23. De această dată el s-a remarcat la Budapesta, unde a obținut trei victorii. Saculțan a fost învins doar de viitorul câștigător al categoriei de greutate 65 de kg, azerul Turan Bayramov. În meciul pentru medalia de … Articolul A cucerit medalia pentru al doilea an consecutiv. Moldoveanul Maxim Saculțan a obținut 3 victorii la Mondialul Under 23 apare prima dată în ZUGO.