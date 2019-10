Statisticile lui Gheorghe Petic

11:15

Alegătorii au decis.Potrivit datelor oferite de Consiliul Electoral de Circumscripție Călărași, Consiliul Raional Călărași va avea în componența sa câte 11 consilieri ACUM, 9 consilieri PSRM, 6 - de la PDM, câte 2 de la PLDM și Partidul Șor, cîte 1 de la PUN șiUSB, 1 candidat independent.Iată componența nominală a noului Consiliu Raional:Puțuntică Petru (BE „ACUM”);Bolea Ștefan (PSRM);Artene Sergiu (PDM);Arapan Leon (BE „ACUM”);Gadjim Pavel (PSRM);Gavrilița Dumitru (BE „ACUM”);Bragoi Vasile (PSRM);Oaserele - Gonța Elena (PDM);Nour Valentina (BE „ACUM”);Stratan Gheorghe (PSRM);Vlasenco Olga (PP „ȘOR”);Susarenco Vladimir (BE „ACUM”);Rața Vasile (PDM);David Iulian (PLDM);Aghenie Petru (PSRM);Clim Petru (BE „ACUM”);Rău Ilie (PP „PUN”);Cosoi Petru (PP „USB”);Baxanean Tatiana (PSRM);Timofte Vasile (PDM);Machedon Viorica (BE „ACUM”);Vodă Angela (BE „ACUM”);Balaban Valentina (PSRM);Bob Dumitru (PDM);Coadă Dumitru (BE „ACUM”);Deleanu Ștefan (Candidat independent);Tetelea Maria (PSRM);Pînzari Valerii (PP„ȘOR”);Carp Vasile (BE „ACUM”);Stratulat Andrei (PSRM);Drăniceru Vasile (PDM);Stratan Grigore (PLDM);Oaserele Elena (BE „ACUM”).Urmează cacei 33 de consilieri să aleagă președintele raionului și vicepreședinții