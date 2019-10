Ninge în mai multe județe din România. Drumarii au intervenit pentru deszăpezire

10:10

Pentagonul a dezvăluit miercuri mai multe detalii despre operaţiunea de la sfârşitul săptămânii trecute în care a murit liderul grupării jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o înregistrare video declasificată în care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane în incinta complexului în care se ascundea şeful grupării jihadiste, informează dpa şi AFP, potrivit agerpres. În cadrul unei conferinţe de presă, Pentagonul a difuzat mai multe fotografii şi extrase video în care se poate observa cum un număr de aproximativ zece persoane se apropie, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de incinta complexului din Barisha, un sat din nord-vestul Siriei. Generalul Kenneth McKenzie a informat, cu această ocazie, că trupele speciale au ucis patru femei şi un bărbat în timpul operaţiunii, după ce aceştia au început să tragă asupra unor elicoptere americane care luau parte la asalt. Generalul McKenzie a informat că 11 copii găsiţi în clădire au fost luaţi în custodie şi se află în siguranţă. El a rectificat unele informaţii, precizând că în momentul în care al-Baghdadi s-a detonat şi-au pierdut viaţa doi copii şi nu trei, aşa cum fusese anunţat iniţial. Nu se cunoaşte cu exactitate vârsta celor doi copii ucişi, dar se presupune că nu aveau mai mult de 12 ani. "...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019 McKenzie a mai spus că al-Baghdadi „s-a târât într-o gaură împreună cu doi copii şi s-a detonat”, dar a refuzat să facă alte comentarii în legătură cu ultimele clipe din viaţa liderului jihadist. pic.twitter.com/OzVfDjyOeV— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019 După ce al-Baghdadi s-a sinucis, trupele speciale au înlăturat resturile determinate de explozie, au preluat rămăşiţele şefului grupării Stat Islamic, care au fost folosite în analiza ADN realizată pentru a confirma identitatea cadavrului, după care au fost aruncate în mare în termen de 24 de ore în conformitate cu legile războiului, a informat generalul McKenzie. "After Baghdadi's murder-suicide, our assault force cleared significant debris from the tunnel and secured Baghdadi's remains for DNA identity confirmation..." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/fNLtXcOMG4— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019 Trupele americane au intrat, de asemenea, în posesia unei cantităţi importante de documente şi alte materiale înainte de a dărâma complexul şi de a-l nivela pentru a arăta „cam ca o parcare” în scopul evitării posibilităţii ca acesta să devină un loc de pelerinaj. McKenzie a adăugat că un câine militar care a jucat un rol cheie în incursiune a fost afectat de cablurile electrice din tunel, ieşite la suprafaţă atunci când Al-Baghdadi a detonat bomba. Animalul a revenit la datorie, a precizat generalul american.