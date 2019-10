Primăria Chişinău organizează sâmbătă o acţiune de înverzire

10:00

Trecutul unor candidați este prea încărcat de pete, prea plin de ceață, și într-adevăr ridică îngrijorări. Campion la pete și ceață este dl Năstase. Nu este clar ce a lucrat dl Năstase în Germania. Ce a învățat, ce experiență administrativă are și ce probleme știe să rezolve.Acuzațiile aduse dlui Năstase de către dl Chirtoacă cu privire la furtul a multe milioane de euro nu au fost atacate în instanță, și asta ridică întrebări. Votul pro Rusia la APCE al dlui Năstase probabil are rădăcini în trecutul lui.Coroana confuziilor din trecutul dlui Năstase o fac acuzațiile venite de la viceprimarul general de București, dl Bădulescu. Acuzații grave de colaborare cu serviciile speciale ruse, de contrabandă și altele.Și Ion Ceban are vulnerabilități în trecut. Dar are mai putine pete și ceață. Avantajul dlui Ceban este exoeriența și educația de invidiat, și succesele care real există.