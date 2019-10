Animalele de companie și cele fără stăpân vor fi înregistrate. Când, unde, cum și de ce?

16:00

PE SCURT Pe 10 noiembrie, cetățenii României vor fi chemați la urnele de vot în cadrul alegerilor prezidențiale. Pentru funcția de președinte concurează 14 candidați. Pentru că România este declarată partener strategic al Republicii Moldova, iar la acest scrutin vor participa și cetățenii moldoveni cu pașaport românesc, Moldova.org îți propune profilul celor 14 candidați și […] The post 14 pentru România. Cine se vrea președinte în România și ce poziție au față de Republica Moldova appeared first on Moldova.org.