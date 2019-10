Ce este învățământul dual și de ce ar avea succes în Republica Moldova

13:30

PE SCURT Fostul procuror general al Republicii Moldova, Edurad Harunjen, și-a dat demisia pe 11 iulie, după ce premiera Maia Sandu și președintele Igor Dodon i-au cerut-o. Motivul invocat a fost „numirea lui Harunjen în funcția de procuror general: un abuz, iar prevederile legale, ignorate". Astfel, pe 9 august, Consiliul Superior al Procurorilor, pe atunci singurul organ responsabil de […] Tot ce trebuie să știi despre concursul pentru funcția de procuror general în Republica Moldova