Viktor Orban: Apartenenţa Ungariei la UE şi NATO nu exclude cooperarea cu Rusia

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 80/4, în intervalul de timp între 09:15 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Băcioi, Biruinţa, Călătorilor, Cetatea Albă, Chiochiu Afanasie, Chişinăului, Drumul Viilor, Florilor Dalbe, Mărţişor, Nicolae Testemiţeanu, Pădurilor, Plopilor , Schinoasa, Ştefan cel Mare şi Sfînt, parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani: 4. str. Aluniș 2-12, 7-9, Bisericii 1-5, 2-16, Dragomirna 36, Humulești 15-23, 18-24, Porumbrele 2, 14-16, 22-34, 48-50, Roșiori 15-63, 20-88 , în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Piaţa Unirii Principatelor 3 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Piaţa Unirii Principatelor 1,3 parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. 27 August, Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Bisericii, Bisericii str-la, Caucazului, Caucazului str-la, Chimistilor, Cişmelelor 2 str-la, Dacilor, Dacilor str-la, Durleşti, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Hirtoape, Hotinului, Hotinului str-la, Izvoarelor, Junimii, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mirceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru str-la, Porumbrelelor, Rediul Mare, Rediul Mare str-la, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Gheorghe 2 str-la, Stratan E.str., Ştefan Vodă, Timişoara, Trandafirilor, Trandafirilor str-la, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Viilor, Voluntarilor, Zavatin B., parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 27 August, Dm. Cantemir, Gh. Asachi, Gh. Coșbuc, str și str-la Precupa parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Centru: str. Calea Basarabiei 7, Calea Moșilor 2, 2/1, 19, Ismail 101, 103, 105, 105A, Uzinelor 1, în intervalul de timp între 09:00 - 19:06 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandr Puşkin 41 , în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Avram Iancu 15-35, 18-34, 44, Bălănescu 19-35, 36-46, Dm. Cantemir 9999, Ismail 49-71, 999, 9999, Sf. Gheorghe 3, Sf. Petru 1-15, 12-14 , în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Chişinău, sectorul Ciocana: str. M. Sadoveanu 32/3, 32/5, 34/2, 57, Mircea cel Bătrîn 27/6, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Mircea cel Bătrîn 12, 12/1, 12/5, 12A, 12/2, 14, 14/2, Petru Zadnipru 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 17, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 11. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 12. Anenii Noi: str. Parcului 25 parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hîrbovăț: str. Boris Glavan, Iurie Gagarin, Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Botnarești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Socoleni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Basarabeasca: s. Carabetovca: str. Grigore Vieru, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Frunze , Molodejnaea, Carabetovca, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Sadaclia: str. Mihail Frunze, Maxim Gorki parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Cahul: s. Andruşul de Jos, s. Andruşul de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baurci-Moldoveni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Frumușica: str. Iurie Gagarin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Frumușica: str. Grigore Cotovschi, Frumușica parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Alexandru Ioan Cuza: str. Enescu George, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor, 31 August, Alexei Mateevici, Ceapaev, Dimitrie Cantemir, Enescu George, Eneş Gheorghe, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mioriţa, Poştei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tihaea, Traian, Tudor Vladimirescu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Găvănoasa: str. Gavanosi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Alexandru Ioan Cuza: str. Crutaia, Florilor, Gribov, Ion Soltîs, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Slobozia Mare: str. Izvoarelor, Mircea cel Batrîn, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Tartaul de Salcie, partial în intervalul de timp între 09:30 – 11:00 , pentru conectarea consumatorului nou. 15. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cazaclia: str. Mihail Frunze, Miciurin, Lenin, Suvorova str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Bogdan S., Chirov, Lenin, Lesnaea, Lesnaea str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Molodejnaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Taras Şevcenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beșalma: str. Comsomoliscaea parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 18:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Căuşeni: str. Burebista 80, Troada 1 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiți: str. Grigore Ureche, Mihail Sadoveanu, Săiţi, Solomiţchi D, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 18. Cimişlia: s. Gura Galbenei: str. Alexandr Puşkin, Constantin Stamati, Fintinilor, Florilor, Gura- Galbenei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Partizanilor, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Gura Galbenei: str. Komarov, Mihai Eminescu, Gura-Galbenei, Fîntînilor, Alexandr Pușkin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 20. Hînceşti: str. 31 August 1989, Cireşelor, Drumul Naţional, Gheorghe Coşbuc, Industrială, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Logăneşti, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bozieni, s. Dubovca, s. Sărata Galbenă parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Ialoveni: s. Costești: str. 1 Şesul Gîrlei, 2 Dosoftei, 2 Şesul Gîrlei, Alexandru Ioan Cuza, Baştina, Botna, Brăila str-la, Burebista , Constanţa, Copiilor , Costeşti, D.Sihastru, Furnicarului Str, Hanul Vechi, Independenţei, Independenţei str-la, Ionaş, Izvoarelor, Libertăţii, Lidia Istrati, Mihai Eminescu, Păcii, Poiana, Sf.Nicolae, Şesul Gîrlei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga , Unirii , Unirii 1 str-la, Valea Curţii, Vasile Mereacre, Viilor, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Gangura s. Alexandrovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Nimoreni , s. Suruceni parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 22. Leova: s. Orac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Victoria parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sîrma parțial, în intervalul de timp între 15:30 – 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 23. Nisporeni: str. Ciurleasca ,Sfîntul Gheorghe, Gloriei, Grigore Vieru parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Valea-Trestieni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Orhei: str. Odaea parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ciocîlteni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Lucășeuca, s. Seliște parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chiperceni, parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Mihai Eminescu, Step-Soci, Tineretului, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 25. Străşeni: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 31 August 1989, 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Burebista, Ciprian Porumbescu, Ciprian Porumbescu str-la, Curecheru Mihai, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Elena Alistar, Gheorghe Madan, Gribova, Grigore Adam, Grigore Ureche, Hotin, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Leonid Şevcenco, Liviu Deleanu, Maria Cibotari, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Petru Movilă, Nicolae Milescu Spătaru, Petru Zadnipru, Polihronie Sîrcu, Stepii str-la, Şota Rustaveli, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Toma Alimoş , Toma Ciorbă, Trei Ierarhi , Tudor Vladimirescu, Unirii, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vasile Lupu , Veronica Micle, Vlad Ioviţă, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 26. Ştefan Vodă: s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, s.Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căplani: str. Ștefac Cel Mare, Căplani, Lenin, Sov. Armii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Crocmaz: str. Chirov, Comsomoliscaea, Păcii, Crocmaz, Serghei Lazo, Suvorov, Şcolinaea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:25 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cioburciu: str. Calinina, Cecvora, Cernova, Cioburciu, Comsomoliscaea, Lenin, Păcii, Şesului, 1 Mai, 26 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Talmaza: str. Păcii parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:10 pentru conectarea clienţilor noi 27. Taraclia: s. Borceag: str. 31 August 1989, Cicalova, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Ion Eachir, Lesnaea, Mihail Frunze, Borceag, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 28. Teleneşti: str. Alexandru Ioan Cuza, Dragos Voda, Mihai Kogălniceanu, Nouă, Petru Rareş, Boris Glavan, Ciprian Porumbescu, Decebal parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Negureni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.