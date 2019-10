Elevii din Rusia vor învăța cum să asambleze şi dezasambleze o pușcă de asalt Kalaşnikov AK-47

08:30

A treia si ultima luna de toamna a acestui an aduce noi cadouri in plan amoros. Horoscop lunar dragoste noiembrie 2019 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna noiembrie se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2019 pentru BERBECDaca esti implicat intr-o relatie, trebuie sa incerci sa scapi de stresul care iti impovareaza viata de zi cu zi si te indeparteaza usor-usor de cei dragi. Pune totul deoparte si actioneaza pentru a-ti imbunatati relatia cu partenerul, dar si cu ceilalti membri ai familiei. Contextul astral este prielnic pentru tine si te va ajuta sa gandesti matur, sa gasesti o alta modalitate prin care sa-ti rezolvi problemele. In acest fel iti vei gasi si pacea sufleteasca si vei putea sa te bucuri de viata alaturi de partener. Daca esti singur, luna aceasta te va face foarte sociabil si iti vei extinde cercul de prieteni. Tine ochii deschisi pentru a nu rata acea persoana care poate deveni dragostea vietii tale.