Studenții de la USM pot obține o bursă de mobilitate academică în Polonia. Cum depui dosarul la concurs

18:15

Universitatea Tehnică a Moldovei, alături de University of Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) și Westphalian University of Applied Sciences Gelsenkirchen din Germania, au răspuns la iniţiativa Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa de a crea o reţea academică într-un domeniu ingineresc interdisciplinar de mare actualitate, cel al tehnologiilor aditive, sub denumirea de SEEAM-Network. Articolul UTM, membră fondatoare a rețelei academice pentru tehnologii aditive SEEAM-Network apare prima dată în #diez.