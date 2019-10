Cetățenii români aflați în Republica Moldova vor putea vota la 37 de secții de votare

Cetatenii romani aflati in Republica Moldova au la dispozitie 37 de sectii de votare pentru scrutinul prezidential care va avea loc in Romania in data de 10 noiembrie. Potrivit Ambasadei Romaniei la Chisinau, o noutate absoluta este faptul ca romanii aflati in afara tarii pot vota timp de trei zile.

