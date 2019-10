Lampa Fermecată, 30 Octombrie

18:20

Sistemul procuraturii si al justitiei, in general, nu poate fi reformat cu oameni din interior sau cu persoane care nu au dat dovada de eficienta in activitatea lor. De aceasta parere este comentatorul politic Victor Ciobanu. Asta dupa ce Ministerul Justitiei a anuntat aseara numele celor patru candidati pentru functia de procuror general, care au acumulat cel mai mare punctaj dupa interviu si testul psihologic, trecand in etapa urmatoare a concursului. Iar prim-ministrul Maia Sandu sustine ca s-a asteptat ca in aceasta lista scurta sa fie mai multi oameni din societatea civila.