Ministrul de interne pus la zid! Ce ați făcut pentru lichidarea schemelor de contrabandă?

13:00

Scheme.md a mai scris despre modul în care se petrec lucrurile la vamă și bătălia pe viață și moarte care se dă acum pentru ocuparea funcției de șef al instituției care a hrănit decenii întregi mai marii acestui stat. De la Filat și Plahotniuc, până la Balițchi și Șor – toți au gustat din contrabandă.Anterior am scris că odată cu venirea noilor guvernanți nu se vor schimba prea multe la vamă, iar Regii vămii revin și am adus și explicațiile de rigoare. Totul s-a întâmplat exact cum am prognozat, iar ministra finanțelor Natalia Gavriliță, care se laudă cu o diplomă harvardiană a căzut până la urmă pradă sistemului care în Moldova e sinonim cu mita.Deși blogosfera moldovenească duduie în ultimele zile de dezvaluirile legate de vamă (vezi blogerul luchianiuc), chiar dacă a urmărit cu atenție evoluțiile concursului pentru ocuparea funcției de șef al Departamentului Vamal, scheme.md a lăsat fără comentarii până în acest moment, modul în care se desfășoară concursul, mai ales că nu avea sens să ne ocupăm de fiecare candidat în parte, iar rezultatele acestui concurs erau previzibile din start. Cel puțin pentru noi.Iată că am ajuns pe ultima sută de metri, iar mâine 31 octombrie urmează să aibă loc ultima fază a concursului – interviul cu cei doi candidați rămași în cursă: Iurie Gorea și Natalia Caleinic.Să vă povestim cîte ceva despre fiecare dintre ei și asta o facem mai mult pentru comisia de selectare a candidatui.Așadar Iurie Gorea este verișor cu Gheorghe Chiosa adjunct al biroului vamal centru. A activat anterior în vamă dar a fost nevoit să plece după ce a fost prins că a permis trecerea ilegală prin vamă a unor mărfuri. Despre acest episod ar fi bine să-l întrebe comisia la interviul de mîie. Scheme.MD deține informația exactă pe acest caz însă, deocamdată, nu vrem să subminăm autoritatea Harvardului.Revenirea în vamă a lui Chiosa, verișorul lui Gorea a fost posibilă numai după ce tatăl său primar a aderat la PD, hotârând astfel problema fiului.Printre vameși, Gorea și Chiosa sunt cunoscuți ca fiind oamenii lui Stadler. Atunci cînd autocarele cu contrabandă de la piața ucraineană km 7 zburau prin postul vamal Hîrbovăt, Gorea era permanent în tură la Stadler.Informațiile furnizate de vameși arată că și cel de-al doilea candidat, Natalia Caleinic, are câteva episoade interesante la activ, documentate cu multă grijă de colegii din vamă. Pe culoarele DV ea este caracterizată ca fiind persoana care a participat și a inventat scheme inteligente în vamă.Materialele pe care le deținem arata că anterior aceasta a cochetat cu eliberarea documentelor de proveniență, iar revista VAMA este și în prezent o sursă-bonus de venit.Caleinic este persoana comodă lui Marcel Pulbere și a actualului director interimar al Serviciului Vamal – Iurie Ceban cumătrul lui Andrei Nastase. Balanța înclină acum spre candidatura lui Caleinic, iar actualul candidat la funcția de primar al Chișinăului abia așteaptă ca acest lucru să se întâmple.În dependență de rezultatele concursului care va avea loc mâine, Scheme.MD va publica informațiile și materialele obținute pe unul sau altul dintre candidați. Deocamdată anunțăm un singur lucru – ambii au grave probleme de integritate, iar comisia de selectare a candidaților nu a făcut decât să le redea influența regilor vămii.sursa: scheme.md