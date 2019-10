Vremea se răceşte // Meteorologii prognozează noaptea ger până la -3 grade Celsius

08:30

Avioane de luptă F-16 belgiene desfăşurate în prezent în Lituania au interceptat marţi „cu succes” aparate de zbor ruseşti deasupra Mării Baltice, la limita spaţiului NATO, a anunţat componenta aeriană a forţelor belgiene pe Twitter, conform RBTF, informează Agerpres. @BeAirForce #F16's currently deployed near #NATO’s North-Eastern border have successfully intercepted some Russian aircraft today, amongst which a powerful Sukhoi #SU35 ‘Flanker’. Our pilots and ground personnel did a great job, sa...