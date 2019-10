Locul din Moldova unde cresc kiwi, rodii, smochine şi alte plante rare

15:20

O echipă japoneză a reuşit o performanţă rară în fotbal, marcând în 90 de secunde două goluri cu şuturi din propria jumătate de teren. Golurile au fost înscrise în liga a doua din Japonia, de echipa Montedio Yamagata, în meciul disputat, duminică, pe teren propriu cu Ehime. Shun Nakamura şi Tatsuhiro Sakamoto au profitat de poziţionarea departe de poartă a goalkeeper-ului oaspeţilor, Msahiro Okamoto şi au marcat golurile de 2 şi 3-0. Gazdele s-au impus în final cu 3-0. Montedio Yamagata of J2 (Japan) score from behind the halfway line vs Ehime...twice. In the space of 90 seconds. pic.twitter.com/haFK47qsHq— GoatWorldSports (@GoatWorldSport1) October 28, 2019