Năstase nu se împăca cu cifrele

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 30 OCTOMBRIE 2019; Mercur si Venus se intalnesc azi in Scorpion. Cele doua planete personale ce ne influenteaza comunicarea si iubirea/relatiile s-au mai intalnit in septembrie in Fecioara, insa acum Mercur este aproape ca si retrograd si intreaga lume isi tine respiratia.Este o zi buna sa ne impamantam si sa gasim elemente comune cu oamenii din relatiile noastre.Conversatiile ating ceva profund in noi, chiar vindecator, deci pastreaza-ti cuvintele pentru cine le merita cu adevarat. Luna e in Sagetator acum, distantandu-ne cat de mult poate de Scorpion si primim un indiciu cu privire la o perspectiva mai ampla a ceea ce traim, simtim care este scopul a ce se intampla. Poti simti orice de la o usoara eliberare pana la una intensa.Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Studiind in avans informatii este cu adevarat un avantaj pentru tine. Fii doar atent sa nu devii prea destept si sa ii epatezi pe cei care nu sunt la fel de pregatiti ca tine. Nimanui nu ii plac oamenii cu nasul pe sus, deci evita sa iti faci dusmani. Nesiguranta te deranjeaza acum mai mult ca adevarul. De aceea trebuie sa discuti cu un partener onest, chiar daca conversatia este neplacuta. Foloseste ajutorul astrelor pentru proiecte solicitante ; este un bun moment sa vii cu o idee si sa stralucesti. Ai multa energie si esti in conditie fizica buna ; daca nu te-ai simtit asa in ultimul timp, acest lucru se va schimba in bine.