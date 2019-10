Năstase, acuzat că nu face nimic la MAI: N-am observat careva mișcări, progrese // VIDEO

11:45

Alegătorii ar vrea să voteze un viitor frumos, însă campania a fost mai puțin despre viitorul Chișinăului și mai mult despre trecutul candidaților.Trecutul unor candidați este prea încărcat de pete, prea plin de ceață, și într-adevăr ridică îngrijorări. Campion la pete și ceață este dl Năstase. Nu este clar ce a lucrat dl Năstase în Germania. Ce a învățat, ce experiență administrativă are și ce probleme știe să rezolve.Acuzațiile aduse dlui Năstase de către dl Chirtoacă cu privire la furtul a multe milioane de euro nu au fost atacate în instanță, și asta ridică întrebări. Votul pro Rusia la APCE al dlui Năstase probabil are rădăcini în trecutul lui.Coroana confuziilor din trecutul dlui Năstase o fac acuzațiile venite de la viceprimarul general de București, dl Bădulescu. Acuzații grave de colaborare cu serviciile speciale ruse, de contrabandă și altele.Și Ion Ceban are vulnerabilități în trecut. Dar are mai putine pete și ceață. Avantajul dlui Ceban este exoeriența și educația de invidiat, și succesele care real există. Subiectul pe care jurnaliștii îl atacă pe Ceban este bunăstarea lui, care unii o consideră prea mare comparativ cu veniturile declarate. Dar este mai curând o examinare subiectivă, deoarece examinarea veniturilor lui Ceban și a proprietăților lui a fost realizată regulat.La capitolul previziuni Lisnevschi a preferat să privească mai larg. Sociologul susține că finalitatea campaniei pentru Chișinău este doar o etapă în viața candidaților.Campania dlui Ceban a este frumoasă, îndrăzneață și coerentă. Ceban a făcut un serviciu PSRM-ului, care prin dl Ceban a început o tranziție inteligentă spre centru. Rezultatul dlui Ceban din primul tur, și comportamentul lui în campanie pot servi drept fundament pentru viitoarele lui ascensiuni.Campania dlui Năstase e de un model parazitar. Esența și surpriza campaniei dlui Năstase au fost primarii orașelor mari românești. Dl Năstase, a ales să se asocieze cu rezultatele unor manageri recunoscuți. Prin aceste manevre dl Năstase, probabil, a încercat să ascundă golurile din trecut: golurile de cunoștințe, de experință managerială, de rezolvare a problemelor, de dezvoltare, etc.Lisnevschi crede că dl Năstase e acum într-o capcană. Să piardă campania, înseamnă să revină la MAI, unde lucrurile nu i-au reușit, și chiar vizibil l-au obosit. Așteptările societății de la ministrul de interne sunt mult mai mari decât de la unul din leaderii protestelor. Dl Năstase e comod “pe baricade”, și acum dl Năstase simte lipsa lui Plahotniuc. Nu are cu cine lupta și pe cine acuza de toate relele.Primăria nu va fi succesul dlui Năstase.Primăria va fi sfârșitul dlui Năstase și o perioadă confuză pentru Chișinău.sursa: breakingnews.md