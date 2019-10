Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Suada Karkouki - 29.10.2019

15:00

A facut cunostinta cu doua moldovence pe care le-a chemat la el, a trait cu una dintre ele in concubinaj, iar apoi sub pretextul unei calatorii le-a dus in Elvetia si Germania si le-a impus sa se prostituieze. Un albanez, extradat din Muntenegru in Moldova si trimis in judecata de autoritatile de la noi