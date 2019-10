(foto) O stradă care duce spre nicăieri. Primar: „Am asfaltat de câți bani am avut”

Primăria din Piatra Neamț a asfaltat o stradă care se termină în câmp. Lucrarea a costat 90 000 de euro, iar edilul susține că a făcut tot ce a putut de banii respectivi. „Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu”, a declarat…

