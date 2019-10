Partidul Comunist Chinez a lansat un ghid de moralitate pentru cetățeni

15:40

PE SCURT În urma alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie, Parlamentul s-a ales cu patru deputați noi aleși în baza sistemului electoral mixt. Aceștia însă vor accede în Parlament fiind votați de un număr nesemnificativ de alegători. Astfel, după validarea scrutinului, pe circumscripția nr.48 (Slobozia, Tiraspol și Bender) mandatul de parlamentar îi va reveni unui candidat […]