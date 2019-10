A doua etapă a concursului de preselecție a candidaților la funcția de procuror general este pe ultima sută de metri

13:15

Interpretul melodiei ''Shape Of You'', în vârstă de 28 de ani, conduce în clasamentul realizat anual de revista britanică de divertisment ''Heat'' cu cele mai bogate vedete cu vârsta de 30 de ani sau mai puţin din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Averea lui Sheeran a ajuns de la circa 94 de milioane de lire în 2017 la 170 de milioane de lire. În clasamentul de anul trecut, Ed Sheeran ocupa poziţia a doua, însă a depăşit-o pe Adele după ce aceasta a împlinit 31 de ani în luna mai. Interpretul personajului principal din seria ''Harry Potter'', Daniel Radcliffe, în vârstă de 30 de ani, se află pe locul al doilea, cu o avere estimată la 90 de milioane de lire, bani obţinuţi în special datorită rolului din franciza fantastică. Podiumul este completat de vedeta formaţiei One Direction, Harry Styles, în vârstă de 25 de ani, care are o avere estimată la 64 de milioane de lire. Mare parte din aceşti bani se datorează carierei solo, dar şi colaborării pe care Styles o are cu Gucci. În clasamentul ce include personalităţi britanice din lumea muzicii, filmului, modei şi televiziunii colega de platou a lui Radcliffe în seria ''Harry Potter'', Emma Watson, în vârstă de 29 de ani, ocupă locul al patrulea, cu 57 milioane de lire. Cântăreţul Niall Horan (One Direction), în vârstă de 26 de ani, se află pe poziţia cinci din top, cu 54,8 milioane de lire. Little Mix se situează pe locul şase, componentele acestui grup totalizând 50 de milioane de lire, iar Louis Tomlinson (One Direction), în vârstă de 27 de ani, este pe locul şapte, cu 46 milioane de lire. Liam Payne, un alt component al trupei One Direction, în vârstă de 26 de ani, ocupă locul opt, cu o avere estimată la 44 milioane de lire. Pe ultimele două locuri din top 10 se află Cara Delevingne, fotomodel şi actriţă în vârstă de 27 de ani, cu 39,5 milioane de lire, şi cântăreţul Zayn Malik, de 26 de ani, cu 38 milioane de lire. Cele mai înstărite vedete cu vârsta sub 30 de ani din afara Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sunt: Kylie Jenner (22 de ani) cu 736 milioane de lire, Taylor Swift (29 de ani) cu 319 milioane de lire, Justin Bieber (25 de ani) cu 272 milioane de lire, Miley Cyrus (26 de ani) cu 175 milioane de lire şi Jennifer Lawrence (29 de ani) cu 105 milioane de lire, potrivit clasamentului Heat, citat de Press Association.