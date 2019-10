Nouă profesori au murit într-un accident înfiorător

12:50

Pate de ficat: Ficatul este un aliment dificil; o parte din copii il mananca cu placere, insa cea mai mare parte il refuza, strambandu-se si invocand ba consistenta lui inecacioasa, ba ca ar fi amar la gust. Insa ficatul de pui nu-l putem exclude din alimentatia copilului, din mai multe motive: in primul rand, el reprezinta o importanta sursa de fier. Este principala calitate a acestui aliment. Apoi gasim in acelasi ficat surse de vitamina A si B. Astfel, pateul de ficat devine o optiune, inlocuind ficatelul de pui pe care parte dintre copii nu-l prea doresc.Pateurile de ficat din comert sunt “masluite” cu o gramada de inlocuitori:Contin multe alte elemente si foarte putin ficat, indiferent ca vorbim despre pate de ficat de pui, de porc, sau alte variante; procentul de ficat este intre 15 si 25%. In primul rand, este suficient sa ne uitam la culoarea lor, atunci cand deschidem cutia: un pate de ficat natural, preparat din casa, are culoarea maro inchis, exact ca cea a ficatului natural; mai toate pateurile din cutie sunt rosiatice, din cauza colorantilor si a nesfarsitelor E-uri de tot felul, care se gasesc din abundenta. Sa nu uitam de conservanti si alte resturi de carne si avem o imagine completa a pateului de ficat gata preparat.