Donald Trump a postat pe Twitter fotografia unui câine care a participat la raidul împotriva lui Baghdadi

11:00

Un bărbat de 50 de ani a murit după ce a stat atârnat timp de 15 ore de un obiectiv turistic din Marea Britanie înalt de aproape 80 de metri. În ciuda eforturilor serviciilor de urgență de a-l salva, bărbatul a fost declarat mort, scrie Daily Mail. Trupul bărbatului a fost adus la sol cu ajutorul unei macara. Nu se cunoaște cum a ajuns bărbatul în acel loc, însă oficialii cred că ar fi alunecat și ar fi rămas atârnat de o scară. Oamenii legii au transmis că vor începe o investigație pentru a determina circumstanțele în care bărbatul a ajuns pe clădire. Emergency services have been working to safely resolve situation at Dixons chimney, inc use of helicopter. However, rescue has not been possible due to the precarious position man is in and the potential for backdraft to worsen situation. Efforts on-going to reach man from below pic.twitter.com/okrJKjDKGD— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019