Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka a fost nevoită să se retragă de la Turneul Campioanelor

Evenimente 1268: Conradin este executat de Carol de Anjou la Napoli. 1422: Carol al VII-lea al Franței devine rege succedându-l pe tatăl său, Carol al VI-lea al Franței, deși nu este oficial încoronat rege până în 1429. 1497: Lupta de la Lențești. Un corp de oaste moldovenească de circa 3.000 de călăreți, condus de vornicul Boldur, zdrobește o grupare de cavalerie mazoviană compusă din circa 600 de lăncieri, sosită în ajutorul oștilor regale polone. 1591: Este ales Papa Inocențiu al IX-lea. 1675: Leibniz folosește pentru prima dată semnul ∫, pentru integrală. 1787: Premiera operei Don Giovanni a lui Wolfgang Amadeus Mozart, la Teatrul Stărilor (Ständetheater) din Praga. 1814: A fost lansat, la New York, "USS Fulton", primul vas de război cu aburi, proiectat de Robert Fulton. 1863: Reprezentanți a optsprezece țări s-au întâlnit la Geneva și au căzut de acord pentru înființarea Comitetul Internațional al Crucii Roșii. 1918: Semnarea Armistițiului de la Compiegne, între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia ostilitățile încetează pe toate fronturile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de pace de la Buftea-București și se obligă să-și retragă armata din România. 1922: Regele Victor Emmanuel al III-lea al Italiei îl numește prim-ministru pe Benito Mussolini. 1923: Turcia devine republică în urma dizolvării Imperiului Otoman. 1928: "Graf Zeppelin" este primul dirijabil care a traversat Atlanticul, de la New York la Berlin. 1944: Începe "Operațiunea Budapesta" la care participă Fronturile 2 și 3 ucrainene și trupele române. 1947: Are loc, la București, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război, procesul intentat conducătorilor Partidului Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu. 1948: La ora unu noaptea este arestat episcopul Iuliu Hossu, în contextul suprimării Bisericii Române Unite cu Roma. 1950: După decesul regelui Gustaf al V-lea, pe tronul Suediei urcă fiul acestuia în vârstă de 68 de ani, Gustaf VI Adolf. 1956: Armata israeliană atacă Egiptul pe peninsula Sinai pentru a câștiga controlul asupra zonei canalului Suez. 1958: F. Mason Sones Jr, medic cardiolog la clinica din Cleveland, realizează prima angiogramă coronariană. 1967: S-a inaugurat Stadionul Central din Craiova, cu ocazia meciului internațional de fotbal dintre echipele României și Poloniei. 1974: Se deschide sesiunea Marii Adunări Naționale, la care se adoptă mai multe legi, între care "Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii", "Legea privind sistematizarea teritoriului și localităților". 2015: China a anunțat că renunță la controversata politică a copilului unic după 36 de ani. Tuturor cuplurilor li se va permite sa aibă doi copii.[1] Nașteri 1507: Fernando Alvarez de Toledo, Duce de Alba, politician spaniol (d. 1582) 1560: Christian I, Elector de Saxonia (d. 1591) 1753: Charlotte Stuart, Ducesă de Albany (d. 1789) 1790: Adolph Diesterweg, pedagog german 1811: Prințul Adalbert al Prusiei, nobil german, amiral și teoretician naval (d. 1873) 1816: Regele Ferdinand al II-lea al Portugaliei (d. 1885) 1866: Gustav Witt, astronom german 1875: Regina Maria a României (d. 1938) 1879: Franz von Papen, politician german (d. 1969) 1880: Augustin Bena, compozitor și dirijor român (d. 1962) 1880: Jean Alexandru Steriade, pictor și grafician român (d. 1956) 1880: Abram Fiodorovici Ioffe, fizician rus (d. 1960) 1882: Jean Giraudoux, prozator și dramaturg francez (d. 1944) 1885: Mihail Sorbul (Mihail Smolski), dramaturg și romancier român (d. 1966) 1897: Joseph Goebbels, politician german (d. 1945) 1905: Alice Săvulescu, botanistă română (d. 1970) 1910: Sir Alfred Jules Ayer, filozof britanic (d. 1989) 1917: Eddie Constantine, actor american 1920: Baruj Benacerraf, medic american, laureat al Premiului Nobel (d. 2011) 1924: Danielle Mitterrand, autoare, văduva lui François Mitterrand 1924: Zbigniew Herbert, scriitor polonez (d. 1998) 1930: Radu Cosașu, prozator și publicist român 1930: Niki de Saint Phalle, artistă franceză (d. 2002) 1938: Ralph Bakshi, regizor american de film 1938: Ellen Johnson Sirleaf, laureată a Premiului Nobel pentru Pace liberiană 1940: Frida Boccara, cântăreață franceză (d. 1996) 1944: Denny Laine, muzician, cântăreț și textier britanic 1946: Peter Green, cântăreț american (Fleetwood Mac) 1947: Richard Dreyfuss, actor american 1948: Marin Constantin, politician român 1950: Abdullah Gül, politician turc 1951: Fausto Correia, politician portughez 1951: Tiff Needell, pilot și jurnalist britanic 1956: Iulian-Gabriel Bîrsan, politician român 1957: Dan Castellaneta, actor american 1957: Principesa Sofia a României, fiica regelui Mihai al României 1960: Marian Florian Săniuță, politician român 1960: Dieter Nuhr, cabaretist și comediant german 1961: Randy Jackson, cântăreț american (The Jackson 5) 1970: Phillip Cocu, fotbalist olandez 1970: Edwin van der Sar, fotbalist olandez 1971: Bogdan Olteanu, politician român 1971: Winona Ryder, actriță americană 1973: Robert Pirès, fotbalist francez 1981: Amanda Beard, înotătoare americană 1990 Amarna Miller, actrită Spaniolă Eric Saade, cântăreț și moderator suedez Decese 1268: Konradin von Hohenstaufen, duce șvab (n. 1204 sau 1205) 1618: Walter Raleigh, explorator maritim, descoperitor și scriitor englez (n. 1552) 1727: Ioan Giurgiu Patachi, episcop român unit (n. 1680) 1783: Jean Le Rond d'Alembert, scriitor, filozof și matematician francez, colaborator al lui Diderot la realizarea "Enciclopediei franceze" (n. 1717) 1829: Maria Anna Mozart, sora lui Wolfgang Amadeus Mozart și fiica lui Leopold Mozart (n. 1751) 1911: Joseph Pulitzer, publicist american, fondatorul Premiului Pulitzer (n. 1847) 1924: Frances Eliza Burnett, autoare britanică (n. 1849) 1932: Joseph Babiński, neurolog francez (n. 1857) 1933: George Benjamin Luks, pictor american (n. 1867) 1941: Aleksandr Afinoghenov, dramaturg rus (n. 1904) 1949: Georg Iwanowitsch Gurdjieff, autor, filozof, coregraf, componist armean (n. 1872) 1950: Gustav al V-lea al Suediei, rege a Suediei din 1907 până în 1950 (n.1858) 1959: Iacob Iacobovici, medic chirurg român, fondatorul școlii chirurgicale din Cluj (n. 1879) 1969: Cecilia Cutescu-Storck, pictoriță română (n. 1879) 1971: Arne Wilhelm Kaurin Tiselius, chimistă suedeză (n. 1902) 1971: Duane Allman, muzician american (Allman Brothers) (n. 1946) 1985: Aurel Avramescu, inginer român (n. 1903) 1995: Terry Southern, scenarist american (n. 1924) 1997: Anton Szandor LaVey, fondator a organizației Church of Satan (n. 1930) 2003: Franco Corelli, cântăreț italian (n. 1921)