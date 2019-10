Un procuror de la Bălți califică neadmiterea sa la concursul de preselecție a procurorului general drept un abuz

11:50

Uniunea Europeană a amânat ieșirea din Marea Britanie din UE până la 31 ianuarie 2020. Acest lucru a fost anunțat de șeful Consiliului European, Donald Tusk pe Twitter. The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019