Opinii: Confruntările electorale nu afectează coaliția de guvernare

Rămăşiţele trupeşti ale lui Abu Bakr al-Baghdadi au fost aruncate în mare după raidul militar american care l-a vizat pe liderul grupării Statul Islamic în Siria, au confirmat luni responsabili ai Pentagonului. Un responsabil citat de AFP, care s-a exprimat sub acoperirea anonimatului, nu a furnizat alte detalii privind această ceremonie de înhumare în mare care aminteşte de cea a lui Osama bin Laden din 2011, după moartea liderului Al-Qaida în urma unui atac al unei unităţi americane de elită la ascunzătoarea sa din Pakistan, relatează Agerpres. Potrivit unor oficiali citaţi de Reuters, care nu au intrat nici ei în amănunte, a fost respectat ritul religios islamic la ceremonia de înhumare în mare. “Tratamentul” aplicat rămăşiţelor trupeşti s-a făcut “de manieră adecvată”, a declarat anterior presei la Washington şeful statului major al armatei americane, generalul Mark Milley. În cazul fondatorului Al-Qaida, trupul neînsufleţit a fost transportat pe portavionul USS Carl Vinson. Cadavrul a fost spălat şi acoperit cu un cerşaf alb, iar apoi s-a citit din Coran în limba arabă înainte ca trupul să fie aruncat în mare. Rămăşiţele lui Baghdadi au fost mai întâi transportate la o facilitate sigură pentru a confirma identitatea lui în urma examinării unei probe de ADN, a precizat Milley. Câinele erou care a ajutat la capturarea lui al-Baghdadi Într-un tweet, Donald Trump a postat o fotografie în care este câinele care a ajutat la prinderea și uciderea lui Abu Bakr al-Baghdadi. We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019