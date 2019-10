(video) O fundație internațională își propune plantarea a 20 de milioane de copaci până la finele anului. Cum îi poți susține

09:00

„Girls can do IT” - un eveniment interesant și inspirațional. Am aflat o mulțime de informații utile despre domeniul IT, oportunități, beneficii și avantajele pe care ni le-ar putea oferi. Am sintetizat totul în câteva puncte-cheie. Articolul Cinci lucruri pe care le-am învățat la o sesiune de orientare profesională în domeniul IT pentru fete apare prima dată în #diez.