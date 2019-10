Iurie Reniță: Sărmana Limba Noastră cea Română din Parlament

09:30

Misiune de salvare dramatică într-un sat din India, unde un copil de doi ani este blocat de trei zile într-o fântână adâncă de 180 de metri. Sujith Wilson a căzut într-o fântănă adâncă de 180 de metri, vineri, când se juca cu prietenii săi, iar salvatorii încearcă să-l mențină în viață pompând oxigen, însă din cauza straturilor de noroi, nu pot stabili în ce stare se află victima, scrie BBC. #SaveSujith | Rescue operations enter the third day as officials are tirelessly doing their everything to save the two-year-old Sujith. TNIE journalists @ezhil_jkm, @JayakumarMadala report from ground zero.#PrayForSujith @xpresstn READ: https://t.co/Vixcx9eTlS pic.twitter.com/XZrEx1GQMG— The New Indian Express (@NewIndianXpress) October 27, 2019 Pentru a ajunge la copil, pompierii au început să sape o groapă paralelă cu puțul fântânii, însă intervenția avansează lent. Localnicii închină rugăciuni în templele, moscheile și bisericile de pe suprafața întregului stat pentru ca băiețelul să fie scos în viață din fântână.