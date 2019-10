Renegat, 28 Octombrie

22:40

Avocatii lui David Davitean cer scoaterea clientului lor de sub urmarire penala in dosarul privind tentativa de omor a bancherului rus Gherman Gorbuntov. ”Nu exista probe”, afirma aparatorii. Judecatoria Chisinau, sectorul Ciocana, urmeaza sa ia o decizie in ziua de 7 noiembrie. David Davitean a fost escortat in instanta din Penitenciarul nr.13, unde se afla de trei ani, fiind condamnat intr-o alta cauza penala.