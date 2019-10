Parlamentul vrea să cumpere patru mașini noi, care costă peste două milioane de lei

Parlamentul vrea sa cumpere patru masini noi, care costa peste doua milioane de lei. O lictatie in aceste sens a fost anuntata de secretariatul legislativului. Noile achizitii vin dupa ce reprezentantii Guvernului atentionau, in luna iulie a acestui an, ca bugetul de stat are o gaura de un miliard de lei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal TV