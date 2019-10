Invata de mici sa faca lucruri mari. Copiii de la o gradinita din Soroca au plantat copaci intr-un parc de langa institutie si tot acolo au facut ordine, cot la cot cu educatorii - VIDEO

20:00

Doi sefi de la Inspectoratul de Politie Buiucani au fost suspendati din functie dupa cazul tinerilor snopiti in bataie in centrul capitalei. Baiatul care se afla si azi in stare grava la spital spune ca in noaptea respectiva nu a vazut niciun carabinier de la care sa ceara ajutor - VIDEO