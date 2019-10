Anunț către cetățenii care și-au schimbat viza de reședință în perioada primului și al doilea tur

13:00

Cu zâmbetul pe față și cu zăboveală, Mihai Ghimpu, a declarat că „îi este rușine să spună direct ce pensie are” din activitatatea de politician și șef de stat pe care a desfășurat-o pe parcursul vieții, relatează realitatea.md„Cum din ce bani trăiesc? Parcă eu am dividente. Am firmă și am pensie. Îmi este rușine să spun câți bani am. E foarte mică - 6000 de lei am”, a fost răspunsul lui Ghimpu la întrebarea adresată de către moderatoarea emisiunii.Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, mai mult de 526,6 mii de persoane primesc pensii pentru limită de vârstă, valoarea medie a cărora este per persoană de 1 643 lei.