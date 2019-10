Seful „Liftservice” spune ca 96% dintre ascensoare au durata de exploatare depasita: „CMC sa aloce macar ceva surse financiare” - ZdG.md

14:00

Ion Ceban cere dezmintiri publice de la Andrei Nastase pentru ca l-a acuzat de mafie imobiliara. Acesta a semnat in fata jurnalistilor o cerere prealabila de chemare in judecata: „De data asta nu voi cere un leu. De data asta voi cere costul masinii pe care si-a procurat-o in acest an, acel Volvo de 41 de mii de euro” - VIDEO